كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يروج لريموت إلكترونى للتحكم في إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤيــة.

الأمن يضبط شركة تروج لـ"ريموت" إخفاء وإظهار فاميه السيارات على "تيك توك":

بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقرات الشركة المشار إليها وأمكن ضبط مالكها "القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه" واثنين من العاملين وبحوزتهم (10 قطع فامية إلكترونى- نموذج هيكلى صغير الحجم للترويج عنه- 27 رول فامية مختلفة الأحجام- 25 قطعة فامية- 14 ضفيرة كهربائية-7 مفاتيح فصل كهربائى).

وبمواجهتم أقروا بارتكابهم الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن يستجيب لاستغاثة على "فيسبوك".. بـحملة مكبرة لاستهداف بؤر الإجرام في كفر الشيخ:

كما كشفت الأجهزة المعنية أنه بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (أحد الأشخاص- مقيم بكفر الشيخ) انتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بإحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات أمنية عدة على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 29/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 225 قضية متنوعة بإجمالى 232 متهمًا، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 69,348 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 39,875 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– عدد 1950قرصًا مخدرًا- 25 سلاحًا ناريًّا وعددًا من الطلقات مختلفة الأعيرة- 49 سلاحًا أبيض).

وجارٍ استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط المخالفات كافة.

الأمن يكشف ..تفاصيل فيديو تعدٍّ بعض الأشخاص على سيدة في الشرقية:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام مواطن بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية.

بالفحص تبيَّن أنه بتاريخ 30 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بوجود مشاجرة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبيَّن أن المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين وسيدة) طرف ثان (شخصين) جميعهم مقيمون بدائرة المركز تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة "لهو الأطفال".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما اعترفا بما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.