الصحفي حازم العبيدي يهنئ اللواء محمود أبوعمرة بتولية منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام

تقدم الصحفي حازم العبيدي المحرر البرلماني بمؤسسة الوفد الإعلامية، بخالص التهنئة الي اللواء محمود ابوعمرة بمناسبة ترقيته إلي رتبة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء واجبة الوطني واداء رسالة الشرطه الساميه في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.

حركة تنقلات وزارة الداخلية

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد أصدر حركة تنقلات الشرطه وشملت قرارا بتعيين اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 .