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الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحفي حازم العبيدي يهنئ اللواء محمود أبوعمرة بتولية منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام

اللواء محمود أبوعمرة
اللواء محمود أبوعمرة

تقدم الصحفي حازم العبيدي المحرر البرلماني بمؤسسة الوفد الإعلامية، بخالص التهنئة الي اللواء محمود ابوعمرة بمناسبة ترقيته إلي رتبة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء واجبة الوطني واداء رسالة الشرطه الساميه في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة. 

 

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حركة تنقلات الداخلية 2023.. تعيين اللواء هاني شعراوي مديرًا للمباحث الجنائية بالجيزة

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بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية 2023

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حركة تنقلات الداخلية.. الإبقاء على مديري أمن القاهرة والجيزة

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خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات جديدة بالشرطة

 

حركة تنقلات وزارة الداخلية

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد أصدر حركة تنقلات الشرطه وشملت قرارا بتعيين اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 .

 

اللواء محمود أبوعمرة بتولية منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام

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الجريدة الورقية