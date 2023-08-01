مدير أمن البحر الأحمر يعتمد حركة تنقلات داخلية

اعتمد مدير أمن البحر الأحمر، الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن البحر الأحمر، والتى جاءت كالآتى:

تم تجديد الثقة للعقيد محمد ثروت الأشوح، رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائى، والعقيد أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة.

كما شملت الحركة تجديد الثقة للمقدم جورج عادل رئيسًا لمباحث المرور، والرائد إسلام عبدالحميد رئيسًا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مصطفى حلمى، رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة.



شملت الحركة تعيين العقيد أحمد السباعي، رئيسًا لمباحث المرافق، والمقدم محمد نصر مفتش مباحث لقسم أول وثانى الغردقة، نقلًا من مديرية أمن الغربية، وتجديد الثقة للرائد أحمد حوام رئيسًا لمباحث رأس غارب.



شملت الحركة تجديد الثقة للمقدم مصطفى عكاشة رئيسًا لمباحث سفاجا، وتجديد الثقة للمقدم محمد بكرى مفتش مباحث سفاجا، وتعيين الرائد أحمد عبدالعاطى رئيسًا لمباحث القصير، والرائد يحيي الشعار لمباحث مرسى علم، والرائد محمد جمال لمباحث الشلاتين وتجديد الثقة للرائد وليد قليعى بحلايب.