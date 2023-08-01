حركة تنقلات الشرطة 2023.. تعيين النقيب سيف شهاب بإدارة مرور الأقصر

اعتمد اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، الحركة الداخلية لضباط الشرطة؛ ضمن خطة الوزارة لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وشملت الحركة، نقل النقيب سيف شهاب، وكيل إدارة الإعلام والعلاقات العامة، للعمل بإدارة مرور الأقصر، في إطار تنفيذ رؤية الوزارة؛ لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد حركة التنقلات في صفوف جهاز الشرطة، وذلك إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.