رد ساخر من الفتح السعودي حول إمكانية ضم نجم ريال مدريد

رد نادي الفتح السعودي على إمكانية التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد بطريقة ساخرة في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأرتبط أسم فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني بالرحيل عن صفوف الملكي إلى الدوري السعودي، بعد خروجه من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، لصالح الوافد الجديد فران جارسيا.



وضع أحد الحسابات التي تشجع ريال مدريد تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة ميندي وكتب عليها "أفضل لاعب"، مع الإشارة إلى العديد من الأندية السعودية من أجل التعاقد معه.



وتفاعل حساب نادي الفتح الرسمي مع التغريدة، وكتب عليها:" شكرا، لكن احتفظ به في فريقك" مع وضع رمز تعبيري ضاحك.



خاض ميندي مع ريال مدريد مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد برشلونة، لكن حتى الشوط الأول، بعد تعرضه للإصابة، وقدم اداءا سيئا بعدما تسبب في هدف البرسا الأول بعد سوء تغطية منه.

