تعليم سوهاج: إعلان نتيجة الثانوية العامة عقب الانتهاء من المراجعة والتدقيق

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صرح بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، وذلك ما أعلن عنه المتحدث الرسمي للوزارة .



موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة

وردا على أسئلة طلاب الشهادة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بشأن ما يثار على المواقع الإلكترونية عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وتضارب المواعيد، أكد الدكتور ياسر محمود، على أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف يعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الإنتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بها.



وأوضح وكيل الوزارة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تهيب بكافة وسائل الاعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.