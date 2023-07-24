الإعفاء من ضريبة الدخل يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين

أشاد عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، أسامة الصعيدي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه، من 24 ألف جنيه حاليا، مؤكدا أن الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الموطنين.

كانت الحكومة قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تخطط لرفع حد الإعفاء إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من الأول من أبريل.

أنواع الإعفاءات الضريبية

وقال عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، إن هناك نوعين من الإعفاءات الضريبية على الدخل في مصر، حيث يعفى الجميع، بغض النظر عن قيمة الدخل السنوي، من سداد أي ضريبة على أول 9 آلاف جنيه من دخلهم، مشيرا إلى أن هذه الإعفاءات مجتمعة تعني أن الأشخاص ضمن شريحة الدخل الأدنى لا يدفعون أي ضريبة على أول 24 ألف جنيه من دخلهم السنوي.

وأوضح الصعيدي، أنه بموجب التعديلات المقترحة سيرتفع حدا الإعفاء الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألفا، وسترتفع أيضا قيمة الإعفاء الممنوح للشريحة الضريبية التي تحاسب بسعر 0% من 15 ألف جنيه إلى 21 ألفا، موضحا أن ذلك يعني أن أصحاب الدخول المنخفضة لن يدفعوا أي ضريبة على أول 36 ألف جنيه من دخلهم السنوي، متوقعا أن يستفيد نحو 22 مليون شخص من التعديلات المقترحة.

وأشار الصعيدي، إلى أن الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة أكثر من 10 مليارات جنيه، مضيفا أن الحكومة ستمول تلك التخفيضات جزئيا من الشريحة الضريبية الأعلى المستحدثة، والتي من المتوقع أن تجلب ملياري جنيه فقط.

كانت الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي المقبل 2024/2023 إلى 5%، من توقعاتها السابقة عند 5.5% في نهاية العام الماضي، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، اعتبارًا من أول إبريل 2023.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

أولا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانيا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.