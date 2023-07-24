انطلاق دوري الساحات والأحياء الشعبية بمركز شباب الوقف بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، وإدارة شباب الوقف مركز شباب مدينة الوقف، يوم الاثنين، ثالث أيام من فعاليات دوري رياضي الساحات والاحياء الشعبية، وذلك لتنفيذ مشروع دوري الرياضي للأحياء الشعبية بمركز شباب المراشدة، ضمن خطة مركزية فريق مركز شباب مدينة الوقف ضد فريق السنابسة وهدفها نشر روح المنافسة والحيوية بين الشباب . وأكد علي الاهتمام بمشاركة النشئ والشباب في أجواء الرياضة الحرة بابسط الإمكانيات المتاحة.

وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، مصطفى أبو جبل، ومحمد عبد الرحيم الوكيل للشباب ومدير الإدارة عبد الشافي السيد علي مدير إدارة شباب الوقف مشروع التدريب على الحركة الكشفية بنقاده.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بقنا، وإدارة شباب نقادة، ومركز شباب دنفيق مشروع التدريب على الحركة الكشفية ونصب الخيام، وذلك ضمن خطة النشاط الكشفي بالمركز اليوم 24 يوليو 2023.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و مصطفى حسين أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبد الرحيم وكيل المديرية للشباب و سلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة.