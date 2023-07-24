الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن الإجازات المتبقية خلال العام الحالي 2023 م وذلك بعد الانتهاء من إجازة العام الهجري الجديد، وإجازة ثورة 23 يوليو.

الإجازات الرسمية



وطبقا للإجازات المعلنة من قبل الحكومة فإن الاجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023 م هي يومان فقط بالإضافة إلى الراحات الاسبوعية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

المولد النبوي



وتتضمن الاجازات الرسمية يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر وهي إجازة المولد النبوي الشريف، ويوم الجمعة 6 أكتوبر وهي ذكرى انتصار حرب أكتوبر العظيم لعام 1973م.

قانون العمل



ووفقًا لقانون العمل، فإن العاملون بالحكومة والقطاع الخاص يحصلون على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات الدينية والقومية التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بقرارات وزارية مع كل مناسبة.

الإجازات المتبقية خلال يوليو

يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023.

يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023.

وتعتبر جميع الإجازات الرسمية 2023 مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة، وفقا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل.