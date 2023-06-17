محمد الشناوي يطالب الأهلي بالرحيل إلى الدوري السعودي

طالب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي إدارة القلعة الحمراء بالموافقة على رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم من أجل خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.









وانتشرت أنباء في الأيام الأخيرة تؤكد وصول عرض مغري للغاية من الدوري السعودي للحارس الدولي محمد الشناوي حارس عرين النادي الأهلي.



وكان النادي الأهلي قد رفض رحيل حارسه محمد الشناوي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسهم محمد الشناوي منذ أيام قليلة في تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه.





محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي



كواليس رحيل محمد الشناوي عن الأهلي:







وكشف أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك" عن كواليس مطالبة محمد الشناوي بالرحيل عن النادي الأهلي من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي.



وقال أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”: "تعرف تفاصيل جلسة الشناوي وبيبو".



وواصل قائلًا: "محمد الشناوي يطلب الإذن بالخروج معارًا بعد تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية".

وأضاف نجم الفراعنة السابق: "محمد الشناوي يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي من أجل تأمين مستقبله بعد إخلاصه طوال المواسم السابقة".

واختتم: "سيتم دراسة الأمر بما بتناسب مع مصلحة النادي واللاعب معًا".

وانتشرت أنباء قوية في الأيام الأخيرة عن رغبة نادي أهلي جدة في التعاقد مع الحارس الدولي المصري محمد الشناوي، وأن النادي السعودي على أتم استعداد لدفع مبلغ مالي إلى النادي الأهلي يصل إلى 8 ملايين دولار مع منح راتب تبلغ قيمته 2 مليون دولار للشناوي.



وكان النادي الأهلي قد رفض رحيل محمد الشناوي في يناير الماضي بعدما تلقى عروضًا قويًا وأبرزها ويجان الإنجليزي والنصر السعودي.



وكشف الإيفواري كولو توريه، مدرب ويجان السابق، في تصريحات تليفزيونية منذ أيام قليلة عن رغبته في التعاقد مع محمد الشناوي بسبب إمكاناته الفنية المميزة.



ويعد محمد الشناوي أحد أبرز نجوم النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، إذ شارك في إجمالي 251 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن من الحفاظ على شباكه في 157 مباراة بينما استقبلت شباكه 142 هدفًا.