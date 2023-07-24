3 عادات تدمر صحة أسنانك| إليك الحل

يصاب البعض بتحسس الأسنان وإلتهاب اللثة، بالإضافة إلى بعض المشكلات الأخرى التي يواجهونها وتعرضون صحة أسنانهم للخطر، وهذا بسبب اتباع بعض العادات غير الصحية والتي لا يخطر في بال أحد أنها تسبب مضاعفات لصحة الأسنان.

أبرز الأشياء التي تدمر أسنانك

تغير درجات الحرارة

حذر الخبراء من التغير المفاجئ في درجة حرارة الفم مثل شرب القهوة ثم كوب من الماء؛ ما يؤدي إلى تصدع طبقة المينا، مشبهين الأمر بسكب الماء الساخن على مكعب الثلج.

الحمضيات

كما حذر الخبراء من شرب الليمون في الصباح؛ فالحموضة تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وكذلك شرب المشروبات الغازية؛ فالصودا تزيل طبقة مينا الأسنان وتتركها دون حماية.

قضم الأظافر

كذلك نبه الخبراء على أن عادة قضم الأظافر مضرة على المدى الطويل، معللين ذلك بأن تلك العادة اليومية بشكل متكرر تنهك الأسنان في نهاية المطاف.

نصائح للحفاظ على صحة أسنانك

احرصي على تنظيف لسانكِ

في أثناء تنظيف أسنانكِ بالفرشاة، لا تهملي لسانكِ؛ لأنَّ البلاك يتراكم على اللسان أيضاً، وهناك طرق مختلفة للقيام بذلك؛ إذ يمكنكِ استخدام مكشطة اللسان أو الملعقة أو حتى الجزء الخلفي من فرشاة أسنانكِ، إذا كانت مزوَّدة بخلفية للكشط.

استعملي الفرشاة بانتظام للحفاظ على نظافة الأسنان

يُعتبر تنظيف أسنانكِ يومياً من أهم النصائح للحفاظ على صحة الفم والأسنان؛ إذ يساعد تفريش الأسنان على إزالة البلاك والبكتيريا، لذلك تأكدي من تنظيف أسنانكِ بالفرشاة مرتين في اليوم ولكن بهدوء؛ فقد يؤذي التنظيف الشديد مينا الأسنان واللثة، كما يجب أيضًا استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

استخدمي معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

يساعد الفلورايد على منع تسوس الأسنان، وقد يؤدي نقص الفلورايد إلى زيادة فرصة تسوس الأسنان؛ إذ يحارب الفلورايد الجراثيم بشكل أساسي، ويوفر حاجزًا وقائيًا لأسنانكِ، كما يساعد تنظيف أسنانكِ بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد في تعزيز نظافة فمكِ والحفاظ على صحة أسنانكِ.