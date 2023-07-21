الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح ناري بالقاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لاازمة حيال الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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