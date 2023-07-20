إطلاق مبادرة "اعرف بلدك للطفل المصرى" في جامعة القاهرة

أطلقت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة مبادرة بعنوان "اعرف بلدك للطفل المصري" لتنمية الانتماء والمواطنة للأطفال.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام عميد الكلية، في إطار حرص الجامعة على إطلاق العديد من الأنشطة الصيفية والمبادرات لرفع درجة الوعي والتثقيف ودعم الهوية والوعي الوطني بما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

أنشطة مبادرة جامعة القاهرة

مبادرة اعرف بلدك

وتضمنت مبادرة اعرف بلدك التي أطلقتها جامعة القاهرة العديد من الفعاليات التي تمت المشاركة فيها سواء داخل الكلية أو خارجها، منها أنشطة مسرحية وموسيقية ومتحفية وفنية، بالإضافة إلى رحلات خارجية، واستهدفت تبسيط المفاهيم وتنمية الانتماء والمواطنة لدى الأطفال بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى تعريفهم بتاريخ مصر ومعالمها ومعرفة القيمة الحقيقية والفعلية لبلدهم، وإثراء الوعي السياحي والتراثي لديهم، بما يساهم في تعميق الانتماء والولاء للوطن لديهم.

مبادرة اعرف بلدك في جامعة القاهرة

وخلال مبادرة اعرف بلدك التي أطلقتها جامعة القاهرة زار الأطفال عدد من المشروعات القومية الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس، وبعض المعالم السياحية مثل الأهرامات، وزيارات لبعض المتاحف مثل متحف القوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر.

مبادرة اعرف بلدك في جامعة القاهرة

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أطلقت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والأنشطة لتثقيف الطلاب ورفع درجة وعيهم الوطني وتوسيع مداركهم، منها أكبر مبادرة لتوزيع الكتابات والمطبوعات الفكرية التنويرية مجانا لرفع الوعي القومي، مبادرة الفن في الشارع، ومبادرة خذ كتابا وضع كتابا، ومبادرة اعرف تراثك وأضف بصمتك، ومبادرة أصدقاء المدينة.

مبادرة اعرف بلدك في جامعة القاهرة

مبادرة اعرف بلدك في جامعة القاهرة