مزايا الدراسة في جامعة القاهرة للطلاب الوافدين

كشفت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن مزايا الدراسة بالكليات التابعة لها للطلاب الوافدين من الدول الأخرى بجميع أنحاء العالم.

وأعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

وأتاحت وزارة التعليم العالي التقديم الإلكتروني للطلاب الوافدين عن طريق منصة "ادرس في مصر" للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية.

واستهدف التقديم الإلكتروني للطلاب الوافدين التخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

مزايا الدراسة في جامعة القاهرة

١. نخبة من أفضل الأساتذة والعلماء

جامعة القاهرة بها نخبة من أفضل الأساتذة والعلماء في مختلف مجالات العلم والمعرفة وتضم 26 كلية ومعهد بالإضافة إلى المراكز والوحدات المتخصصة.

٢. برامج دراسية متنوعة في جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتيح للطلاب من مختلف أنحاء العالم فرصة الدراسة فى جميع البرامج الدراسية بمراحل البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا بالإضافة إلى برامج أخرى متميزة تم إنشاؤها بالتعاون مع بعض الجامعات الدولية.

٣. مكتبات متخصصة

مكتبة جامعة القاهرة

جامعة القاهرة بها مكتبة مركزية حديثة وفقا لأعلى التقنيات فى التوثيق وقواعد البيانات البحثية بالإضافة إلى وجود المكتبات المتخصصة بجميع الكليات.

٤. مدن طلابية

مدينة طلاب جامعة القاهرة

جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية تخدم الطلاب المغتربين والوافدين، وملحق بهذه المدن مسجد ومطعم، ومبانيها متصلة بشبكة WiFi، والغرف السكنية بها مزودة بأسرة وشاشات حديثة متصلة بالقنوات الفضائية للترفيه عن الطلاب.

٥. رعاية طبية مجانية

تقدم جامعة القاهرة لطلابها رعاية طبية مجانية من خلال مستشفى الطلبة.

٦. توفير حرم جامعي آمن

جامعة القاهرة بها وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تعمل على التوعية والتمكين والدعم للطالبات وتوفير حرم جامعي آمن للجميع وخالي من جميع أشكال العنف والتمييز.

٧. تقديم الدعم النفسي لطلاب جامعة القاهرة

تضم جامعة القاهرة مركزا متخصصا في تقديم الدعم النفسي للطلاب يقدم خدماته بالمجان وفي سرية تامة حيث يساعد الطلاب في العلاج النفسي والسلوكي، ويتصدى لحالات الانتحار، ويساهم في زيادة فاعلية الطلاب وقدرتهم على مقاومة الأمراض النفسية وتحديات الحياة وضغوطها.

٨. أنشطة ثقافية

جامعة القاهرة بها عدد كبير من المسارح تقام عليها ورش التدريب والعروض المسرحية التي يقدمها الطلاب من مختلف الكليات.

٩. أنشطة رياضية

أنشطة رياضية

تنظم جامعة القاهرة لطلابها أنشطة رياضية مختلفة حيث تمتلك الجامعة مدينة رياضية بها 21 ملعبا لمختلف الألعاب و2 حمام سباحة أوليمبي وصالة ملاكمة وصالة جيم.

١٠. حاضنة أعمال

تحتوي جامعة القاهرة على حاضنة أعمال تحفز الابتكار والإبداع لدى الطلاب وتدريبهم على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعاتهم الناشئة.

