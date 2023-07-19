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الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

مقالات الرأي

كلام فى الهوا

نشر صديق لى عبارة على صفحته الشخصية منسوبة إلى ابن خلدون ويقول إنه قالها بعد زيارته لمصر، قال «إن أهلها يعيشون كما لو كانوا فرغوا من حسابهم أمام الله، يعبثون ولا يشغلهم شىء آخر»، عندما تمشى فى الشارع تشعر بصحة هذه العبارة رغم قسوتها.

الناس يخيم عليهم الكسل وضاعت بينهم الهمم، وتجد هذا يقتل ذاك ولا يقترب منه أحد، وفتاة تنظر إليك تلتمس منك رد هذا البغيض الذى يلاحقها... وتكون أنت بمثابة القشة التى يبحث عنها الغريق ولا مجيب.

 وليل يعقبه نهار والناس فى الشارع لا تجيب. حتى أصبح الناس لا تهتم بأى شىء. التعاون بينهم على الإثم أقرب من التعاون على البر.

 وانتشرت بينهم روح الأنانية وحب الذات والجرى وراء الملذات وحب الخمول. كما عانت الناس من فنون وأطعمة فاسدة وغير ذلك من أشياء جلبها من باعوا ضمائرهم بحفنة من الدولارات، وتركوا الناس فى فراغ لا يوقظهم شىء ولا يؤثر فيهم جد، حتى انطبق عليهم ما قاله ابن خلدون عنهم، ليؤكد أنها من قديم الزمن.

 

من نقصد أحدًا!!

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