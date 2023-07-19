حسن شاكوش يخرج عن صمته.. "الرجل المصري عنده كرامة"

خرج مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن صمته بعد تصريحات طليقته ريم طارق خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة، مؤكدًا أن الرجل المصري لديه كرامة مثل أية سيدة مصرية ومع ذلك لن يتحدث عن أية تفاصيل عن أزمتة مع زوجته السابقة.

وقال حسن شاكوش خلال ظهوره في مقطع فيديو جديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" مساء الخير يا جماعة، يمكن من ساعة الحوار ما خلص ومن آخر فترة أنا كتبت فيها وقولت إن هسكت ومش هحكي أي تفاصيل عن إنسانة كانت في يوم من الأيام عايشة معايا ومراتي احترامًا للي كان بنا وإن أنا راجل اتربيت في بيتي".

حسن شاكوش وريم طارق

حسن شاكوش: “أنا راجل اتربيت في بيتي”

وأضاف “شاكوش”: “بس عارفين ببقي بعد كل فترة بيحصل فيها كلام كتير أو ضغط من كل اللي حواليا ببقي عايز أطلع وأحكي تفاصيل كتيرة أدافع بيها عن نفسي بس برجع وأقول هرد بكلام والكلام هيجيب كلام ومش هنوصل لحلول بس كل اللي أقدر أقوله إن مفيش عين تصدق غير اللي تشوفه ربنا يهدي الجميع ويعدينا منها على خير وآسف إن طولت عليكم”.

حسن شاكوش

وأكد مؤدي المهرجانات أنه يحترم السيدة المصرية ولذلك لن يفصح عن أية تفاصيل تتعلق بأزمته مع زوجته السابقة، مشيرًا إلى أن أيضًا الرجل المصري لديه كرامة ولا يتحمل كم الإدعاءات التي لاحقته من طليقته".

حسن شاكوش

أزمة حسن شاكوش وريم طارق:

كان حسن شاكوش وريم طارق، حديث السوشيال ميديا في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان طلاقهما، إذ جاء خبر طلاقه لزوجته ريم طارق غيابيًا بشكل رسمي على يد مأذون، وجرى إثبات ذلك عبر مستند رسمي.

حسن شاكوش وريم طارق

جاء قرار حسن شاكوش بطلاق زوجته بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو المثير للجدل الذي هددته خلاله بفضح سر كبير بينهما، في حال امتناعه عن طلاقها، إذ حرر محاميه محضرًا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم طارق كزوجين.

ونشرت ريم طارق مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منذ أسبوع، هددت فيه حسن شاكوش بكشف المستور وفضح السبب الحقيقي وراء انفصالهما ورغبتها في الطلاق منه، منوهة أنها ستقوم بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة.

حسن شاكوش وريم طارق

وأكدت ريم طارق طليقة حسن شاكوش أنها أقامت ضده دعوى طلاق، بعد اكتشافها عيبًا كبيرًا لا يمكن لأية زوجة أن تتحمله، وسوف تكشف عنه فور وقوع الطلاق، مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، إلا أنه يرفض تنفيذه بحسب تصريحاتها.

ريم طارق

ريم طارق تهدد حسن شاكوش بفضح المستور حال امتناعه عن طلاقها:

وأكدت ريم أن حسن شاكوش منعها من الحصول على متعلقاتها الشخصية وملابسها، لافتة أنها أنشأت هذا الحساب حتى تستطيع الرد على الاتهامات التي تطالها من طليقها، وأنها ستقوم بإغلاقه مباشرة بعد انتهاء أزمتها معه.

ريم طارق وحسن شاكوش

ووجهت ريم رسالة شديدة اللهجة إلى شاكوش قائلة: "ركز في اللي أنت بتعمله عشان عيب، أنت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، أنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت استوعب الغدر".