السعودية تستعد بحزمة مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت المدينة المنورة، عدة مبادرات لتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن، بهدف تنسيق العمل وتقييمه وتطويره في الجوانب التنظيمية والتوعوية والصحية والإرشادية.

مبادرة خير المدينة

وضمن المبادرات مبادرة مبادرات ميدانية وهي "خير المدينة" ومهمتها استقبال الحجاج والزائرين عند وصولهم عبر المنافذ الجوية والبرية، وترافقهم في كافة المواقع التي يرتادونها، مثل المسجد النبوي، والجوامع الكبرى، والمزارات التاريخية، والمرافق العامة، والميادين والساحات المحيطة بالمسجد النبوي.

وكذلك مواقع ومحطات التفويج والإسكان، بالإضافة لرصد انطباعات الزائرين والاستماع لملاحظاتهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم في ختام رحلتهم الإيمانية.

مبادرات الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

كما تقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عدة مبادرات مختلفة، منها "كيف أستطيع أن أخدمك" ومبادرة "خدمة كبار السن والأطفال التائهين" و "توزيع ماء زمزم" و "استقبال الحجاج والزائرين وتوديعهم" وخدمة الزائرين في ساحات المسجد النبوي".

وتهتم هذه المبادرات بتنظيم العمل الميداني في المسجد النبوي وساحاته، كما تعمل على تسهيل وتنظيم حركة الحشود، وتقديم الخدمات لهم في قسمي الرجال والنساء.

إلى جانب مبادرة "المساعدة في الحجز للصلاة في الروضة" و مبادرة "ركن كتب الحج" و "قولوا للناس حسناً" و "زادك في الحج" و مبادرة "اعرف أنك في المدينة المنورة" و "المدينة خيراً لهم" وتخص الجوانب التوعوية والتثقيفية والإرشادية للحاج، وإثراء تجربته ومعرفته خلال الحج والزيارة، وتعظيم مدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ورعاية الزائرين.

مبادرات الإدارة العامة للتعليم في المدينة

كما تشارك العديد من الجهات في تقديم المبادرات لتعزيز الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي، إذ تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في المدينة المنورة عدة مبادرات، تشمل المشاركة في تنظيم المصلين والحشود في المسجد النبوي والجوامع التاريخية، وتنظيم حركة المرور، إلى جانب المبادرات التي تنفّذها اللجان العاملة ضمن تجمّع المدينة الصحي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي لتقديم خدمات الرعاية الطبية الميدانية في مختلف المواقع التي يقصدها الحجاج بدءاً بمنافذ القدوم في المطار، ومحطة قطار الحرمين السريع, وساحات المسجد النبوي, وفي جامع الميقات, ومراكز تفويج الحافلات.

مبادرات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة

وينفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مبادرات للعناية بالحجاج والزائرين تشمل استقبال الحجاج في المنافذ وتقديم الهدايا لهم، وسقيا الحجاج، وخدمات التوعية والتثقيف، ومبادرة "لنكن سنداً لهم" لإكرام وإجلال كبار السن و"المكتبة الإلكترونية" .

مبادرات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز

ينفّذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجمعيات الخيرية، عدة مبادرات من خلال استقبال الحجاج وتوديعهم وتوظيف الشاشات الإلكترونية لبثّ رسائل إرشادية تعزّز الجوانب التوعوية لدى الحاج، وتهيئة القوافل الطبية المتنقلة، ووجبات الأغذية، وسقيا المياه، والبرامج التطوعية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى جعل رحلة الحج آمنة ميسّرة.