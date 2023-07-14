"عين السيليين "ممشى الملوك بالفيوم تتجمّل لاستقبال الزائرين

تعد عين السيليين من المناطق السياحية القديمة بمحافظة الفيوم وهى عبارة عن عيون طبيعية خلفتها الطبيعة الجذابة التى تشتهر بها المحافظة منذ زمن طويل.

وتعتبر من المزارات الهامة لما تتمتع به من جمال نادر، ويحيط بها العيون والواقعة فى منخفض يبلغ عمقه 43 متر عن سطح البحر، وسط حدائق اشجار المانجو والنخيل وثمار الفاكهة والانواع المختلفة والنادرة من الاشجار.

ظلت منطقة عين السيليين مزارا سياحيا معروفا لكل من حط الرحال في محافظة الفيوم، وكانت ممشى الملك فاروق حينما يأتى إلى أوبرج الفيوم في فصل الصيف وخلال رحلات صيد الطيور، كما كانت الفائزة بلقب ملكة جمال مصر يتم منحها جائزة عبارة عن زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى عين السيليين.

زارها العديد من رواد السينما والفن، وكانت هدفا لكاميرات السينما وظهرت بأفلام عديدة للفنانين فريد الاطرش وسميرة احمد واحمد مظهر وفاتن حمامة والمخرج حسن الإمام، والعديد من المطربين الذين تغنوا بجمالها.

وبدأت حكاية عين السيليين مع السينما المصرية سنة 1951 من خلال الفيلم النادر "ليلة غرام" بطولة مريم فخر الدين و جمال فارس و اخراج احمد بدرخان، وشهد الفيلم أغنية "حود مرة على الفيوم" للفنانة شادية، والتى تم تصويرها وسط أبراج الحمام وحدائق مدرجات عين السيليين، عندما كانت السلالم مصنوعة من جذوع النخل، بالإضافة إلى الطاحونة وهدارات المياه، وظهرت المنطقة في عدة مشاهد من فيلم همسات الليل سنة 1977 بطولة نور الشريف ومحمود ياسين ومريم فخر الدين وناهد شريف وإخراج حسين حلمي.

عيون المياه الطبيعية والطاحونة القديمة من معالم منطقة عين السيليين السياحية

وتعتبر منطقة عين السيليين السياحية من أشهر مناطق الجذب السياحى بمحافظة الفيوم، حيث تتمتع بالخضرة الكثيفة، والمدرجات الخضراء، وهدارات المياه والطاحونة القديمة، التى يرجع تاريخها الى عهد سيدنا يوسف عليه السلام، وينابيع الماء الطبيعية العذبة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم التى تخرج من باطن الارض، وتعتبر عين السيليين من أشهر العيون الطبيعية فى مصر، فمياهها من أعظم المياه المعدنية الصالحة للشرب، وهى مياة قلوية معتدلة الملوحة تحتوى على 70% من الكربونات فى هيئة بيكربونات، ومياه عين السيليين تعالج آلام المعدة والحموضة، وتفيد فى علاج تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

وتمتاز المنطقة بالطبيعة الخلابة والخضرة التى تملأ المكان، بالإضافة إلى فنادقها ومطاعمها وأسواق المنتجات السياحية اليدوية، ومجراها المائى وقناطرها الأنيقة، وسط جمال الطبيعة والهدوء المحبب والنقاء البيئى، ففيها الطبيعة تختلف لتكون ذات مذاق خاص مميز ومحبب لجميع أهل الفيوم وزائريها.

وتقع عين السيلين وسط دلتا بحر يوسف الذى يحاكى النيل بواديه ودلتاه وشماله الساحلى، فى منطقة خضراء وافرة الأشجار فى قلب دلتا الفيوم حيث حدائق الفاكهة والبساتين تحيط بالمدرجات التى تملأ المكان، وتتوسط المنطقة خط السير السياحى الواصل بين مدينة الفيوم وبحيرة قارون، فى منتصف المسافة بين مدينة الفيوم التى تقع على مسافة 8 كم من الفيوم وبحيرة قارون التى تقع على مسافة 13 كم، وهي من أشهر وأقدم المقاصد السياحية فى مصر، وهى المقصد السياحى الرئيسى للسياحة الداخلية فى المحافظة، وتمثل عين السيليين الرحلة المؤكده والثمينة فى برامج السياحة الداخلية للقاهره والجيزه وشمال الصعيد والاجانب المقيمين بالقاهرة، بالإضافة إلى أفواج السياحة الاجنبية، فضلا عن رحلات المدارس والهيئات والأندية الرياضية.

وكانت منطقة عين السيليين قد شهدت تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالطريق المؤدي إليها وانارة المنحنيات التي كانت تتسبب في وقوع الحوادث، بالإضافة إلى تجميل مدخل المنطقة، مما جعلها منطقة جذب سياحي للوافدين إليها من داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.