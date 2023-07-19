محافظ البحر الأحمر: 17 ألفا و516 منتفعا بمبادرة 100 يوم صحة

أفاد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بأن قافلة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة مستمرة بنجاح ، محققة إجمالي عدد منتفعين بلغ 17516 شخصًا منذ بدء التنفيذ حتى الامس ١٨ يوليو. وتضمنت المبادرة عددًا من البرامج الصحية التي استهدفت فئات المجتمع المختلفة لتحسين صحتهم ورفاهيتهم.

وتنقسم المبادرة إلى عدة مبادرات تهدف لتعزيز الصحة العامة بما في ذلك الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة المصرية. كما تم تقديم رعاية صحية متكاملة للأمهات والأجنة، والكشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، والرعاية الصحية لكبار السن، وفحص المقبلين على الزواج. ولقد تم العمل على الكشف المبكر والعلاج للأمراض الوراثية للأطفال والقضاء على فيروس سي وعلاج الضمور العضلي للأطفال، بالإضافة إلى علاج سوء التغذية بين أطفال المدارس.

وشملت المبادرة أيضًا نشاط عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة وزيارات منزلية للرائدات الريفيات. كما تم تقديم خدمات وقائية وتطعيمات من خلال زيارة المنشآت الغذائية وتحرير محاضر، وفحص محطات الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالثقافة الصحية والإعلام، قامت الفرق القائمة بالمرور وعقد الندوات والتوعية الميدانية لنشر الوعي بأهمية الصحة والسلامة العامة بين المواطنين.

تعكس هذه المبادرة التزام المحافظة بتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، وتحقق فوائد هامة للمواطنين وتعزز صحة وجودة حياتهم.



المبادرة

المبادرة