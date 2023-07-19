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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طرق لتجنب النزلة المعوية عند الأطفال| شاهد

تشجيع الأطفال على
تشجيع الأطفال على غسل أيديهم

تسبب النزلة المعوية عند الأطفال، التهاب المعدة والأمعاء، وهي تأتي نتيجة للإصابة بفيروس  rotavirus، ويمكن أن تسببه بكتيريا أو طفيليات أيضًا.

يمكن أن يُصاب الأطفال بالتهاب المعدة والأمعاء عن طريق: ملامسة أطفال مُصابين أو ألعابهم ومن ثم وضع أصابعهم في الفم.

 

النزلة المعوية عند الأطفال

 

وتقدم بوابة الوفد الالكترونية، مجموعة من الطرق لتجنب الإصابة بالنزلة العوية لدى الأطفال، خلال السطور الآتية: 

 

ـ تشجيع الأطفال على غسل أيديهم.

ـ اتباع طرق حفظ الطعام السليمة لتجنب حدوث انتقال عدوى.

ـ  تشجيع الطفل على شرب السوائل حتى لو كان ذلك بكميات صغيرة ومتكررة في حالات الجفاف.

ـ عدم السماح للأطفال بالسباحة في المياه العامة أثناء الرحلات الترفيهية لمنع انتشار الأمراض المنتقلة بالمياه.

ـ استخدام أقمشة التنظيف التي يمكن التخلص منها.

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

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