تنسيق الكليات 2023| قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة 

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسهيل على طلاب الثانوية العامة 2023 تحديد رغباتهم مع بدء التنسيق.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة لديها للعام الدراسي الجديد 2023-2024 أمام طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وتضم قائمة وزارة التعليم العالي 27 جامعة خاصة معتمدة و20 جامعة أهلية معتمدة في مختلف أنحاء الجمهورية، متاح التقديم بالدراسة فيها للعام الجامعي 2023-2024.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة: الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، والمعاهد.

وكشف الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح متحدث التعليم العالي أن التوعية بالمؤسسات المعتمدة تحول دون وقوعهم فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد متحدث التعليم العالي تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال الفترة المقبلة؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة.

قائمة الجامعات الخاصة 2023:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

قائمة الجامعات الأهلية 2023:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

