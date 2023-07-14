مصرع شاب سقط من شرفة شقته بأكتوبر

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط شاب من شقته بأكتوبر

وقد رجحت التحريات الأولية، أن الشاب اختل توازنه وسقطت من شرفة شقته أثناء تغيير لمبة الشرفة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كانت البداية بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مجلس الدولة

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، علي حريق نشب داخل مجلس الدولة بمنطقة الدقي بدون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مجلس الدولة بمنطقة الدقي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته من امتداده، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الـ11، وتمت عملية الإخماد دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مستريح القاهرة الجديدة على الدقي

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، القبض على رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك"، المعروف إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة" بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليار و500 مليون جنيه فى منطقة الدقي.

وردت معلومات لرئيس مباحث الدقي تفيد بتردد رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك" المعروف إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة"، مطلوب ضبطه فى قضايا النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليار و500 مليون جنيه، الى أحد العقارات السكنية بدائرة القسم والزعم بإنشاء شركة جديدة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وبإجراء التحريات تبين من صحتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وشقيقه أثناء ترددهم على العقار المشار إليه، وتم اقتيادهم الى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات القضايا.

وأعترف رجل الأعمال بالقضايا المرفوعة ضده، وأقر برغبته فى رد حقوق الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.