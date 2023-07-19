تنسيق الجامعات 2023| شروط اختبارات القدرات في التربية الرياضية بنات

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية شروط اجتياز اختبارات القدرات في التربية الرياضية بنات لطالبات الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023.

وفتح مكتب التنسيق باب التسجيل في اختبارات القدرات المؤهلة للقبول في كليات التربية الرياضية بنات على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات في التربية الرياضية

١. إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في التاريخ المحدد في تمام الساعة 8 صباحاً.

٢. صورتان شخصية مقاس 4 ×6 سم

٣. أصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة من البطاقة الشخصية.

٤. شهادات التفوق الرياضى (فى حالة وجودها) للحاصلين على بطولات رياضية.

٥. قلم جاف لملء الملف والاستمارات.

شروط اجتياز اختبارات القدرات في التربية الرياضية

١. توافر حسن المظهر مع عدم وضع مساحيق على الوجه، وتقصير الأظافر، وعدم ارتداء السلاسل والخواتم والانسيالات.

٢. الالتزام بارتداء الملابس الرياضية عند دخول الكلية، الحفاظ على النظام داخل اختبارات القدرات.

٣. عدم التغيب أثناء فترة اختبارات القدرات في التربية الرياضية حتى لا يلغى الاختبار.

٤. الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطالبات وارتداء الكمامة عند دخول كلية التربية الرياضية وأثناء أداء الاختبارات.

٥. يجب على كل طالبة الالتزام بإحضار الأدوات الشخصية من زجاجة كحول، وزجاجة مياه.

٦. اجتياز الكشف الطبي المبدئي للتأكد من سلامة القلب وعدم وجود أمراض مزمنة.

٧. اجتياز اختبار الكشف عن الإدمان ويتم التقييم (لائق أو غير لائق).

٨. يشترط ألا يقل طول الطالبة عن 155 سم ويستثنى من هذا الشرط في حالة حصول الطالبة على بطولة دولية أولمبية في أي نشاط رياضي لثلاث أعوام سابقين فقط مع تقديم ما يثبت ذلك معتمدًا من الجهة المنوطة ويقيم (لائق أو غير لائق).

٩. اجتياز اختبار الوثب العريض من الثبات، واختبار الجري 600 متر الجلد التنفسي واختبار رشاقة واختبار المرونة واختبار سرعة ٥٠ مترًا من ٦٠ درجة.

والمهارة النشاط الذي تختاره الطالبة وفقًا لقدرتها الرياضية من 40.

١٠. اجتياز الاختبار الشخصي للتأكد من النطق، والمظهر، والسمع، والمعلومات العامة، والصوت، واتجاهات الطالبة، ويقيم لائق أو غير لائق.

١١. الحصول على نسبة 60% من إجمالى درجات جميع الاختبارات كشرط للنجاح والحصول على تقدير لائق.



١٢. على الطالبات اللائقات التوجه للفحص الطبي بالقمسيون الطبى العام ويستوجب الحضور بملابس رياضية.