حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة

امرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمحيط القاهرة الجديدة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع؛ من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم شاشة و2 جهاز لاب توب وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية وتم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حجز المتهم بالتعدي على جاره بسبب خلافات بينهم بالمرج

في سياق متصل ، حجزت نيابة المرج، المتهم بالتعدى على جاره فى مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال تقرير خاص بالحالة الصحية الخاصة بالمجنى عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما لقي شخص حتفه، بطلق ناري عثر على جثته على طريق إدفو- مرسي علم في ظروف غامضة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعي «أحمد. م»، 27 سنة، من قرية كلح القارة مركز إدفو، مصابا بطلق ناري.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.