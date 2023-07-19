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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيع 9 محال تجارية ومخبز بمدينة برج العرب الجديدة

جلسة المزاد
جلسة المزاد

صرح المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم بيع 9 محال تجارية بأنشطة مختلفة بالحي السكني الأول ومخبز بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثامن، وذلك خلال جلسة المزاد العلني المنعقدة بجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم إجراء القرعة العلنية لتخصيص (٧) أكشاك شاغرة بأماكن مختلفة بالمدينة "منافذ الخير سابقا"، والتي أسفرت القرعة عن تخصيص 4 منافذ منها، بحضور أعضاء المجتمع المدنى بمجلس الأمناء، ومسئولي الجهاز.

وأوضح شاهين، أن ذلك يأتي فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تلبية احتياجات سكان المدن الجديدة، وتوفير الخدمات المختلفة.

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