قائمة كليات جامعة الأزهر التي تحتاج اجتياز اختبار القدرات 2023

أعلنت جامعة الأزهر عن قائمة الكليات التي يجب على الطلاب اجتياز اختبار القدرات بهم قبل الالتحاق بهم في العام الدراسي الجديد، وذلك بعد انتهاء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الأسبوع الماضي لطلاب القسمين العلمي والأدبي، وبدأ التصحيح مع مطلع الأسبوع الحالي من أجل الاعلان عن النتائج للطلاب في أقرب وقت ممكن.

قائمة كليات جامعة الأزهر التي تحتاج اجتياز اختبار القدرات

كانت أعلنت جامعة الأزهر عن فتح الباب للتقدم لاختبارات الكليات التي تحتاج إلى اجتياز اختبار القدرات في العام الدراسي 2023



القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا

الدعوة الإسلامية بالقاهرة

التربية بنين وبنات بالقاهرة

التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية

التربية رياض أطفال جميع الفروع

التربية التعليم الأساسي جميع الفروع

التربية التربية الفنية جميع الفروع

التربية الرياضية جميع الفروع

التربية الخاصة جميع الفروع

كلية اللغات والترجمة

الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

الدراسات الإنسانية للبنات تفهنا الأشراف رياض أطفال

الدراسات الإنسانية للبنات تفهنا الأشراف شعبة التربية

كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية



وكان من ضمن الكليات التي أعلنت عنها الجامعة هي كلية التربية ببعض الشعب والتخصصات الداخلية، وذلك من أجل ضمان مستوي الطلاب المقبولين بتلك التخصصات التي تهتم بقطاعات هامة في المجتمع المصري.

تنسيق تخصصات كلية التربية التي تحتاج لاجتياز اختبار القدرات 2023 للطلاب



التربية بنين بالقاهرة، وكان تنسيق العام الماضي 366 درحة القسم الأدبي

التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية وكان تنسيق العام الماضي 359 درجة للقسم الأدبي

التربية الفنية جميع الفروع، وكان تنسيق العام الماضي 336 درجة للقسم الأدبي بالقاهرة

التربية الرياضية بنين وكان تنسيق العام الماضي 380 بالقاهرة

التربية الخاصة جميع الفروع، وكان تنسيق العام الماضي، 347 درجة تفهنا الأشراف و331 أسيوط و335 القاهرة للقسم الأدبي

تنسيق تخصصات كلية التربية للطالبات التي تحتاج لاجتياز اختبار القدرات 2023

التربية بنات أسيوط كانت تقبل من 502 درجة للقسم العلمي

التربية بنات أسيوط التربية الخاصة كانت تقبل من 488 درجة للقسم العلمي

التربية بنات أسيوط رياض أطفال كانت تقبل من 416 درجة للقسم العلمي

التربية الرياضية الخانكة كانت تقبل من 367 درجة للقسم العلمي