قائمة كليات جامعة الأزهر التي تحتاج اجتياز اختبار القدرات 2023
أعلنت جامعة الأزهر عن قائمة الكليات التي يجب على الطلاب اجتياز اختبار القدرات بهم قبل الالتحاق بهم في العام الدراسي الجديد، وذلك بعد انتهاء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الأسبوع الماضي لطلاب القسمين العلمي والأدبي، وبدأ التصحيح مع مطلع الأسبوع الحالي من أجل الاعلان عن النتائج للطلاب في أقرب وقت ممكن.
قائمة كليات جامعة الأزهر التي تحتاج اجتياز اختبار القدرات
كانت أعلنت جامعة الأزهر عن فتح الباب للتقدم لاختبارات الكليات التي تحتاج إلى اجتياز اختبار القدرات في العام الدراسي 2023
القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا
الدعوة الإسلامية بالقاهرة
التربية بنين وبنات بالقاهرة
التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية
التربية رياض أطفال جميع الفروع
التربية التعليم الأساسي جميع الفروع
التربية التربية الفنية جميع الفروع
التربية الرياضية جميع الفروع
التربية الخاصة جميع الفروع
كلية اللغات والترجمة
الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة
الدراسات الإنسانية للبنات تفهنا الأشراف رياض أطفال
الدراسات الإنسانية للبنات تفهنا الأشراف شعبة التربية
كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية
وكان من ضمن الكليات التي أعلنت عنها الجامعة هي كلية التربية ببعض الشعب والتخصصات الداخلية، وذلك من أجل ضمان مستوي الطلاب المقبولين بتلك التخصصات التي تهتم بقطاعات هامة في المجتمع المصري.
تنسيق تخصصات كلية التربية التي تحتاج لاجتياز اختبار القدرات 2023 للطلاب
التربية بنين بالقاهرة، وكان تنسيق العام الماضي 366 درحة القسم الأدبي
التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية وكان تنسيق العام الماضي 359 درجة للقسم الأدبي
التربية الفنية جميع الفروع، وكان تنسيق العام الماضي 336 درجة للقسم الأدبي بالقاهرة
التربية الرياضية بنين وكان تنسيق العام الماضي 380 بالقاهرة
التربية الخاصة جميع الفروع، وكان تنسيق العام الماضي، 347 درجة تفهنا الأشراف و331 أسيوط و335 القاهرة للقسم الأدبي
تنسيق تخصصات كلية التربية للطالبات التي تحتاج لاجتياز اختبار القدرات 2023
التربية بنات أسيوط كانت تقبل من 502 درجة للقسم العلمي
التربية بنات أسيوط التربية الخاصة كانت تقبل من 488 درجة للقسم العلمي
التربية بنات أسيوط رياض أطفال كانت تقبل من 416 درجة للقسم العلمي
التربية الرياضية الخانكة كانت تقبل من 367 درجة للقسم العلمي