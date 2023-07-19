كوريا الشمالية تطلق صاروخين باتجاه الشرق فور وصول غواصة أمريكية

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين باليستيين باتجاه الشرق فور وصول غواصة أمريكية مزودة بصواريخ باليستية إلى ميناء في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 عقود، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

كوريا الشمالية

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين سقطا فيما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وطالبت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الشمال بالتوقف عن إطلاق مثل هذه الصواريخ، منددة بشدة عمليات الإطلاق المتتابعة للصواريخ الباليستية من جانب كوريا الشمالية باعتبارها أعمالا استفزازية خطيرة تقوض سلام واستقرار شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي وتشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال الجيش الأمريكي إنه على علم بإطلاق الصواريخ وأنه يجري مشاورات مع حلفائه وشركائه، متابعا أن عمليات الإطلاق لا تشكل فيما يبدو تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو حلفائها، لكن الأحداث تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير القانوني لكوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا: إن مدى ارتفاع الصاروخ الأول بلغ 50 كيلومترا وحلق لمسافة 550 كيلومترا، بينما بلغ ارتفاع الثاني 50 كيلومترا وحلق لمسافة 600 كيلومتر، مضيفا أن اليابان قدمت احتجاجا على إطلاق الصواريخ عبر القنوات الدبلوماسية.

ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أسبوع تقريبا من اختبار كوريا الشمالية لصاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونغ-18، وهو ما وصفته بيونغ يانغ بأنه تحذير للولايات المتحدة وخصومها الآخرين.

جاء ذلك في تقرير مذاع عبر سكاي نيوز.