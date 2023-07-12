تنظيم اليوم المفتوح في الجامعة البريطانية السبت

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، فعاليات اليوم المفتوح UNDER THE STARS OPEN DAY، يوم السبت المقبل 15 يوليو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تستضيف الجامعة البريطانية طلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في النسخة السابقة لليوم المفتوح الشهر الماضي، بهدف تعريف الطلاب على كليات الجامعة البريطانية وأقسامها وتخصصاتها المختلفة، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها الجامعة وطرق التقديم للالتحاق بالجامعة.

أوضحت الجامعة البريطانية في مصر أنه على الراغبين في حضور فعاليات اليوم المفتوح من الطلاب أو أولياء الأمور، يجب التسجيل من خلال الموقع الرسمي للجامعة البريطانية في مصر، أو عن طريق الرابط المخصص للتسجيل (اضغط هنا) للتعرف على شبكة وسائل الانتقال التي توفرها الجامعة للراغبين في الحضور وتحديد نقطة الالتقاء لسهولة الوصول إلى الجامعة.

يمكن للطلاب الراغبين سداد الرسوم الإدارية اللازمة للتقديم في الجامعة البريطانية في مصر على مدار فعاليات اليوم.

برامج اليوم المفتوح في الجامعة البريطانية:

تتضمن فعاليات اليوم المفتوح، عرض أبرز البرامج في الجامعة البريطانية في مصر، وتنظيم جولة تعريفية بمباني الجامعة ومعاملها المتعددة، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية والتقاط الصور التذكارية، فضلًا عن التعريف بكليات الجامعة.

يبلغ عدد كليات الجامعة البريطانية في مصر 11 كلية، وهي: كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، وطب وجراحة الفم والأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.