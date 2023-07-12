مهرجان العلمين الجديدة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن مهرجان العلمين الجديدة الذي تنطلق فعالياته غدًا الخميس ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

الاحداث العالمية

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إقامة مثل هذه الاحداث المهمة عالميًا فى مصر يكون له العديد من الايجابيات منها بيان قدرة الدولة المصرية على تنظيم واخراج تلك الاحداث العالمية بأفضل صورة لما تتمتع من موارد وامكانات وبنية تحتية مؤهلة وقوية.

الدكتور مصطفى ابو زيد

ترويج قطاع السياحة

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن تنظيم المؤتمرات او اقامة الحفلات يعد صناعة مهمة فى ترويج قطاع السياحة والتى تعد احد المصادر الاساسية للعملة الدولارية فى الاقتصاد المصرى، مما يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، وزيادة عدد السائحين الوافدين وتنشيط قطاع السياحة.

فعاليات مهرجان العلمين

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة غدًا والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في المنطقة العربية، والاول في الشرق الاوسط، حيث يتضمن 12 نشاطًا مختلفًا منها الرياضي والفني والترفيهي، ويضم عرض أزياء عالمي بمشاركة أفضل ١٠ مصممى أزياء فى الوطن العربى.

حفلات فنانين

كما يشمل المهرجان شمل حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية و دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، وسباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، وموكب الفراعنة للسيارات، يتضمن المهرجان سلسلة كبيرة من الحفلات الغنائية الضخمة لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي والنجوم العالميين، ويضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.