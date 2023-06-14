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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

إطلاق اليوم المفتوح في الجامعة البريطانية الإثنين

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية في مصر

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، فعاليات اليوم المفتوح "EVENING EXPLORATION OPEN DAY"، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.

 

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ويستهدف اليوم المفتوح في الجامعة البريطانية تعريف طلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، بكليات الجامعة. 

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة البريطانية في مصر في النسختين السابقتين لليوم المفتوح العام الماضي، بهدف تعريف الطلاب على كليات الجامعة البريطانية وأقسامها وتخصصاتها المختلفة، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها الجامعة وطرق التقديم للالتحاق بالجامعة.

التسجيل في يوم الجامعة البريطانية المفتوح

وأوضحت الجامعة البريطانية أنه على الراغبين في حضور فعاليات اليوم المفتوح من الطلاب أو أولياء الأمور، يجب التسجيل من خلال الموقع الرسمي للجامعة البريطانية في مصر، أو عن طريق الرابط المخصص للتسجيل (اضغط هنا). 
 

ويمكن التعرف على شبكة وسائل الانتقال التي توفرها الجامعة للراغبين في الحضور وتحديد نقطة الالتقاء لسهولة الوصول إلى الجامعة، كما يمكن للطلاب الراغبين سداد الرسوم الإدارية اللازمة للتقديم، على مدار فاعليات اليوم.

وتتضمن فعاليات اليوم المفتوح عرض أبرز البرامج بالجامعة، وتنظيم جولة تعريفية بمباني الجامعة ومعاملها المتعددة، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية والتقاط الصور التذكارية. 

كما يتضمن اليوم المفتوح في الجامعة البريطانية  التعريف بكليات الجامعة والتي يبلغ عددهم 11 كلية، وهم كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب وجراحة الفم والأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

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