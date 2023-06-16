مؤتمر علمى فى الجامعة البريطانية حول مجالات التحول الرقمى

بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء سابقين

تنظم اليوم كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفى، رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور حسن عبدالحميد، عميد الكلية، فعاليات المؤتمر العلمى الثالث بعنوان «الجوانب القانونية للتحول الرقمى ـ الفرص والتحديات»، وذلك على مدار يومين.

يأتى ذلك بحضور ومشاركة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ رئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار طارق على كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائي، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى الأسبق، والنائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والدكتور جاى دالى، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور يحيى بهى الدين، نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، والدكتور وائل قرطام، مدير مركز التسويق والبحوث المتقدمة بالجامعة.

وتتنوع موضوعات ومناقشات جلسات المؤتمر، لتضم عددًا من المحاور المتنوعة، إذ يضم المحور الأول الجوانب القانونية للتحول الرقمى فى قطاعات الدولة المختلفة، ويشمل المحور الثانى التنظيم القانونى للحقوق والمعاملات المدنية فى عصر التكنولوجيا، ويتطرق المحور الثالث للحديث عن الأسواق الرقمية والمنظور القانونى والاقتصادى، ويشمل المحور الرابع الجريمة فى عصر الذكاء الاصطناعى والميتافيرس.