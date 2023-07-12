فتاة تتزوج نهرًا ملوثُا بمياه الصرف الصحي| شاهد

قررت فتاة بريطانية ، الزواج من نهر ملوث بمياه الصرف الصحي ، وأقامت حفل زفاف ، وتفكر في تغيير اسمها " ميغان ترمب" .

وقالت ميغان ترمب، إنها فعلت ذلك لأن نهر Avon الذي يحتل المرتبة 19 في بريطانيا من حيث الحجم كان ملوثا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أنه عند الغطس فيه يترك رائحة كريهة على الملابس .

تزوجت نهرًا ملوثًا للتوعية بمخاطره

وقررت ميغان، النضال من أجل التقليل من تلوث النهر من خلال تعهدها بمحاولة حمايته والعناية به ، واعتبرت أن زواجها من النهر ، هو أفضل طريقة للإلهام الناس ، وتوعيتهم بمخاطر تلوث النهر .

وقالت إنها اختارت أن تقيم حفل زفاف ، لأنه نوع من الشعور بالاتحاد والاحتفال بالحب ، وهو شيء يجمع الناس معا ، الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل فكرت ميغان في تغيير اسمها ووضع اسم النهر ، في الاسم الأوسط لعائلتها ، ولكن العقبة الوحيدة ، هي أن القانون لا يسمح بذلك ، كون زواجها كان بشيء ليس بشريًا.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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