خبير: مصر بدأت تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتوازي منذ عام 2014 (فيديو)

كشف الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، الفرق بين الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، قائلا: “الطاقة المتجددة هي كل ما يعتمد على العوامل الطبيعية مثل الرياح والمياه والشمس، بينما النظيفة هي كل طاقة ينتج عنها نسبة عادم أو كربون قليل للغاية، إذ أن لا يوجد طاقة لا ينتج عنها كربون سوى الهيدروجين”.

اقرأ أيضا .. خبير طاقة: 80 مليون طن إنتاج مصر من البترول هذا العام (فيديو)

وأضاف “نعمان” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء،أن كل كيلو وات كهرباء مولدة من الفحم ينتج عنها أكثر من كليو ثاني أكسيد كربون، موضحًا أن مصر منذ عام 2014 بدأت على التوازي بين جميع أنواع الطاقة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

كل كيلو وات كهرباء مولدة من الفحم ينتج عنها أكثر من كليو ثاني أكسيد كربون

وتابع: “كل كيلو وات كهرابء من الغاز ينتج عنها 450 جرام ثاني أكسيد كربون، بينما توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ينتج عنها 46 جرام من الكربون، أما الحصول على كيلو وات كهرباء من الرياح ينتج عنها 12 جرام ثان أكسيد كربون”.

مصر حصلت على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في الطاقة الشمسية

ونوه خبير الطاقة، إلى أن الحصول على كيلو وات كهرباء من الطاقة النووية ينتج عنها 14 جرام ثاني أكسيد كربون، مشيرا إلى أن مصر حصلت على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في الطاقة الشمسية والرياح والمياه عام 2020.