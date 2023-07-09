خطيب الأقصى يُدين اقتحام باحات المسجد يوميًا (شاهد)

عقب الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى على اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، اليوم الأحد.

وقال صبري خلال تصريحاته ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية " etc"، اليوم الأحد، إن تلك الاقتحامات تحدث يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت وتتم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان سلطات وحكومة الاحتلال لحماتها هذه الاقتحامات من قبل الجماعات المتطرفة، لافتا إلى أن سبب وجود حراسه مع المقتحمين لباحات الاقصى بأنهم يدركون انهم معتدين على حقوق غيرهم وليسوا زائرين فالزائر يستأذن صاحب المكان، وان هذه يؤكد ان الموقف الرسمي الحكومي للاحتلال يؤيد هذه الاقتحامات.

وأشار صبري إلى أن اقتحام باحات المسجد الاقصى كانت في البدابة تتم بدون اي عمل تعبدي، ثم تطورت وتجروأ بأداء صلوات تلمودية كانت في سابقا سرية، والآن هي علنية بصوت مسموع بينهم، مع رفعهم للعلم الاسرائيلي، لافتا الي انهم حاولوا تقديم القرابين وفشلوا.

واستنكر موقف المجتمع الدولي المؤيد لسلطات الاحتلال وزرا وبهتانا، لاسيما أمريكا التي بررت هجوم قوات الاحتلال على جنين بأنه دفاع النفس، معقبا:" نحن لا نعول على المجتمع الدولي، انما نأمل أن تتحمل الدول العربية مسؤوليتها، فالمسجد الاقصى ليس للفلسطنين وحدهم فهو شأنه كشان المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، فهم عليهم مسؤولية كما على الفلسطنين مسؤولية الدفاع عنه وحمايته".

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى





اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فيما تستمر انتهاكات الاحتلال بحق المسجد ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأفادت تقارير مقدسية بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد.

ودفعت شرطة الاحتلال، قواتها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه الخارجية، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وسط إجراءات وقيود أمنية مشددة بحق المقدسيين والمصليين.

وتتواصل دعوات الجماعات الصهيونية المتطرفة لتكثيف اقتحام المسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية التهودية تمهيدًا للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، فيما تتواصل الدعوات المقدسية والفصائلية لتكيف الرباط في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه لمواجهة مخططات الاحتلال والمستوطنين الهادقة الى تهويد المسجد الأقصى وتغيير الطابع الإسلامي والعربي للمدينة المقدسة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.