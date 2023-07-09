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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انتهاء مراسم تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والأورمان بحضور فريق التطوير والتشغيل الإنجليزي

مراسم التسليم
مراسم التسليم

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتهاء إجراءات تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والاورمان، بين اللجان المعنية من وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، بحضور د إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، والدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وبعض قيادات الوزارتين ومشاركة فريق التطوير والتشغيل الإنجليزي.

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