اللغة الفرنسية ترسم الابتسامة على وجوه طلاب أزهر الشرقية

أدى طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، امتحانات اليوم الختامي لماراثون الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2022/2023، وسط أجواء امتحانية آمنة، واللجان يسودها الهدوء والنظام، وسعادة بالوصول لليوم الختامي.

وكان الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، قد تفقد اليوم عدد من اللجان الامتحانية، واطمأن من طلاب القسم الأدبي أثناء أدائهم امتحان الختامي في مادة اللغة الأجنبية الثانية ".

وحرص رئيس المنطقة الأزهرية على تهنئة الطلاب بانتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية حرصت على توفير كافة وسائل الراحة للطلاب بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، موجها أن مصلحة الطالب تعد في المقام الأول أثناء أعمال تقدير الدرجات.

واطمئن الجنيدي على انصراف الطلاب بعد إنتهائهم من الامتحان بمختلف الإدارات التعليمية، مشيدًا بإنضباط اللجان الامتحانية والخدمات الشرطية ، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبناءنا الطلاب.

يشار إلى أن غرفة المتابعة الفرعية بمنطقة أزهر الشرقية، لم تسجل أي شكوى تخص امتحان اليوم الختامي للقسم الأدبي، وأكد عدد من الطلاب عن رضاهم عن مستوى الامتحان، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن خاتمة ماراثون الامتحانات مسك لهذا العام.