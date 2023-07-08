غرامة مالية للمتخلفين فى انتخابات نقابة الأطباء

تستعد النقابة العامة للأطباء لإجراء انتخابات التجديد النصفى، لاختيار النقيب العام ونقباء الفرعيات، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ونصف مقاعد الفرعيات فى 13 أكتوبر المقبل، ويشارك فى الانتخابات عدد أطباء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية بلغ 291294 طبيباً وكان عدد الأطباء الذين لهم حق التصويت 186745 طبيباً، بمن فيهم الأطباء الذين هم خارج البلاد والأطباء الذين تتعذر عليهم المشاركة لعدم وجود تصويت إلكترونى، ويقدر عددهم بنحو 70 ألف طبيب.

وتطمح النقابة فى مشاركة عدد كبير من الأطباء حيث شارك فى انتخابات النقابة عام 2022 عدد 11863 طبيباً، أى بنسبة مشاركة 6,4%. وبحسب قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، فإن من يتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات يوقع عليه غرامة مالية.

ونصت المادة التاسعة عشرة فى قانون نقابة الأطباء على أنه: لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى، وإلا وقعت عليه غرامة لا تجاوز جنيهاً واحداً يحصل إدارياً لحساب صندوق النقابة.