مصرع زوجين في انهيار منزل بالمنوفية

لفظ شخص وزوجته أنفاسهما الأخيرة وأصيب نجليهما، وذلك إثر إنهيار منزل بالطوب اللبن بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص وزوجته وأصابة نجليهما وذلك إثر إنهيار منزل بالطوب اللبن بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آخر، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمخابز والمحلات، لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة ومكافحة الغش التجارى، والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات والمتلاعبين بالدعم.

و شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات تموينية على الأسواق والمخابز بمركزى كوم حمادة والمحمودية.

وأسفرت الحملات عن ضبط تاجرين بمركز كوم حمادة لبيعهما سجائر بأزيد من السعر الرسمى المحدد لها، وتم التحفظ على 1115 علبة سجائر وضبط تاجر آخر لامتناعه عن بيع السجائر رغم توافرها والتحفظ على 1020 علبه سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز المحمودية تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف، وتحرير 16محضر متنوع فى مجال المخابز ما بين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، ولعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

كشف تعرض فتاة للاختطاف في القاهرة

وفي سياقٍ مُتصل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى الفتيات للإختطاف حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين قائد سيارة يستقلها صحبته فتاتان وقائد سيارة أخرى حال سيرهما بدائرة القسم، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور، وحال إنصراف قائد السيارة الأولى إصطدم بإحدى الفتاتين، وبالإستعلام عن السيارة تبين أنها مقيدة بإسم أحد الأشخاص وبإستدعائه وسؤاله أيد ما جاء بالفحص.

وأضاف بأنه حال قيامه بتوصيل أصدقائه حدثت المشادة المشار إليها ولدى ترجل أصدقائه من السيارة وتحركه بها إصطدم بصديقته "دون قصد"، ونتج عن ذلك إصابتها بكسر بالساق اليسرى، وبسؤال والد المصابة أيد ما سبق، وأضاف بحدوث الواقعة دون قصد من المذكور وعدم إبلاغه عن الواقعة، ورفض اتخاذ إجراء قانونى.