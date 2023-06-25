جولة لمتابعة المعديات النيلية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بالمرور على كافة المعديات النيلية، سواء العامة أو الخاصة للتأكد من صلاحيتها، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.

استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، الحالة العامة بمرسى قرية بنى حسن الشروق، والتفتيش على اللانشات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي.

للتأكد من سلامتها، والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها، والاطمئنان على التزام أصحاب اللانشات بتعريفة الركوب، وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية، على المراسى لمتابعة الحالة العامة.

وأكد تاج أبو سداح رئيس المركز، على الإلتزام بعوامل الأمن والحماية، وأطواق النجاة، ومعدات الإطفاء، والتباعد بين مستخدمي المعديات ، ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة، نفذت مبادرة «يوم الخير» لتوزيع الملابس داخل مراكز الشباب في محافظة المنيا، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن استعداداتها لعيد الأضحى، للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الأولى بالرعاية، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه جرى تجهيز وتجميع الملابس بإدارات الشباب على مستوى مراكز المحافظة، بهدف إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد، لافتا إلى أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي لمراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية تستهدف جميع فئات المجتمع.

ووجه محافظ المنيا بالتوسع في إقامة شوادر ومنافذ بيع اللحوم الحمراء والأضاحي، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكل مراكز ومدن المحافظة، مشددا على مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة والإشراف الكامل على 38 مجزرا بمدن ومراكز المحافظة لذبح الأضاحى بالمجان، ومنع الذبح فى الشوارع و المنازل حفاظا على البيئة، مع الاستمرار فى حملات رفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، وزيادة الاهتمام بتجهيزات المتنزهات والحدائق العامة وخاصة كورنيش النيل بوصفه المتنزه المفضل لدى مواطني المحافظة.