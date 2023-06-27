شوارع خالية من المواطنين في أول يوم إجازة عيد الأضحى (صور)

مع بداية أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء الموافق 27يونيو، شهدت القاهرة والجيزة خلو الشوارع من المارة، وسيولة غير مسبوقة في حركة المرور.

ومنذ الساعات الأولى شهد شارع التحرير بمنطقة الدقي، أحد الشوارع الرئيسية سيولة مرورية، وخلو الشوارع من المارة، فضلا عن شارع رمسيس الذي شهد أيضًا حركة مرورية.

إجازة عيد الأضحى

وقررت الحكومة إجازة عيد الأضحى 2023، بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وتستمر حتى الاثنين 3 يوليو، ومن ضمنها إجازة ثورة 30 يونيو، ليكون عدد أيام الإجازة لموظفي القطاع الحكومي 7 أيام كاملة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.