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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

شوارع خالية من المواطنين في أول يوم إجازة عيد الأضحى (صور)

شارع التحرير بالدقي
شارع التحرير بالدقي

مع بداية أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء الموافق 27يونيو، شهدت القاهرة والجيزة خلو الشوارع من المارة، وسيولة غير مسبوقة في حركة المرور.

ومنذ الساعات الأولى شهد شارع التحرير بمنطقة الدقي، أحد الشوارع الرئيسية سيولة مرورية، وخلو الشوارع من المارة، فضلا عن شارع رمسيس الذي شهد أيضًا حركة مرورية.

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مواعيد قطارات السكة الحديد الإضافية طوال أيام إجازة عيد الأضحى 2023

 إجازة عيد الأضحى

وقررت الحكومة إجازة عيد الأضحى 2023، بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وتستمر حتى الاثنين 3 يوليو، ومن ضمنها إجازة ثورة 30 يونيو، ليكون عدد أيام الإجازة لموظفي القطاع الحكومي 7 أيام كاملة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم  الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.

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التعليم تحدد إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة والملاحظين

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

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