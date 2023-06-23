الانتهاء من أعمال رفع كفاءة ميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية

أنهى حي ثان الإسماعيلية أعمال التطوير والتجميل التي يشهدها ميدان الممر، أشهر الميادين بالحي والذي يقع بنهاية شارع رضا بمنطقة عرايشية مصر ويشغل مساحة ١٠٠٠ متر تقريبًا.

حيث قامت أقسام المشروعات والأزمات والكهرباء والطوارئ والحدائق والمتنزهات والمتابعة الخارجية، بتنفيذ الأعمال التي شملت دهان الطوب الفرعوني للسور الخارجي باللون البني مع صيانة ودهان الكراسي باللون الأخضر، بالإضافة إلى دهان البلدورات باللونين الأبيض والأسود.

وقام قسم الحدائق والمتنزهات بالحي بقص وتهذيب النجيلة والأشجار.

كما قام قسم الكهرباء باستبدال الكشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة وتركيب شرائط مضيئة على النخيل، وكذلك تركيب أعلام ملونة ليعود الميدان إلى رونقه بنطاق حي ثان الإسماعيلية.

تأتي الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف أعمال التطوير ورفع كفاءة الميادين العامة وكذلك حملات النظافة العامة خاصة مع حلول موسم الصيف والإجازات والأعياد.