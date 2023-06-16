عاجل
إينتراخت فرانكفورت يعلن تفاصيل إصابة مرموش مع منتخب مصر
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

غرق مركب المهاجرين يشعل الاشتباكات في اليونان.. فيديو

غرق مركب مهاجرين
غرق مركب مهاجرين

اشتعلت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة اليونانية أثينا للمطالبة بتخفيف القوانين المتعلقة بالهجرة في أوروبا، بعد مقتل 78 شخصاً في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليونان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي ألقت عليهم القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم.

txt

غرق ٨٠ مهاجر غير شرعي باليونان.. ثمن رحلة الموت 12 الف يورو

txt

إنتشال جثة طفل غرق في ترعة الفؤادية بالمنشاه

 

وغرق 78 شخصا في البحر قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، وقالت متحدثة باسم سلطات الموانئ اليونانية إن مركبات دورية ومروحية و6 سفن أخرى من المنطقة تواصل البحث في المياه غرب سواحل بيلوبونيز، وهي من أكثر المناطق عمقًا في البحر الأبيض المتوسط.

وفي مرفأ كالاماتا، جنوب غرب اليونان، جرى نقل الناجين، وأكدت إيراسميا رومانا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن "الوضع مروع بالفعل". ورغم إنقاذ 104 مهاجرين، إلا أن السلطات تخشى أن يكون هناك مئات المهاجرين الآخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إيلياس سياكانتاري الأربعاء إلى أن شهودًا قالوا إن عدد الركاب لا يقل عن 750 شخصًا، ولكن لم يتم تأكيد هذا الرقم بعد.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية هي عملية تنقل الأفراد من بلدهم الأصلي إلى بلد آخر بصورة غير شرعية أو بدون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. تعتبر الهجرة غير الشرعية من المشكلات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحالي، حيث يعاني الكثير من الناس في العالم من الفقر والحروب والاضطهاد والاضطرابات السياسية والاقتصادية في بلادهم، مما يدفعهم إلى البحث عن فرص حياة أفضل في بلدان أخرى.

ويتعرض الأفراد الذين يقومون بالهجرة غير الشرعية للعديد من المخاطر، منها الغرق في البحر، والتعرض للاعتداءات والاحتيال على يد مهربي البشر، والاحتجاز في مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى المخاطر الصحية والنفسية.

تسبب الهجرة غير الشرعية في تحديات كبيرة للدول التي يتم فيها وصول المهاجرين غير الشرعيين، إذ يتعين على هذه الدول التعامل مع تدفق كبير من الأشخاص الذين يصلون إليها بطريقة غير شرعية، وتوفير الخدمات الأساسية لهم والتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين والأمن الوطني.

تشتمل استراتيجيات التعامل مع الهجرة غير الشرعية على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأصلية للمهاجرين، وتوفير المزيد من فرص العمل والتعليم للشباب، وزيادة الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين.

مواد متعلقة

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

مصرع صياد غرقًا في نهر النيل بسوهاج

زيادة أعداد الفرق الطبية المتخصصة لتقديم خدمات الدعم النفسي للقادمين من السودان

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76

غرق طفل أثناء استحمامه في ترعة عرب مهدي بسوهاج

أبجد هوز

انتشال جثة طفل غرق بترعة الفؤادية بالعسيرات

كندا.. إعلان حالة الطوارئ ونزوح 25 ألف شخص جراء حرائق الغابات

الجريدة الورقية