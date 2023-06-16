غرق مركب المهاجرين يشعل الاشتباكات في اليونان.. فيديو

اشتعلت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة اليونانية أثينا للمطالبة بتخفيف القوانين المتعلقة بالهجرة في أوروبا، بعد مقتل 78 شخصاً في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليونان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي ألقت عليهم القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم.

وغرق 78 شخصا في البحر قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، وقالت متحدثة باسم سلطات الموانئ اليونانية إن مركبات دورية ومروحية و6 سفن أخرى من المنطقة تواصل البحث في المياه غرب سواحل بيلوبونيز، وهي من أكثر المناطق عمقًا في البحر الأبيض المتوسط.

وفي مرفأ كالاماتا، جنوب غرب اليونان، جرى نقل الناجين، وأكدت إيراسميا رومانا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن "الوضع مروع بالفعل". ورغم إنقاذ 104 مهاجرين، إلا أن السلطات تخشى أن يكون هناك مئات المهاجرين الآخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إيلياس سياكانتاري الأربعاء إلى أن شهودًا قالوا إن عدد الركاب لا يقل عن 750 شخصًا، ولكن لم يتم تأكيد هذا الرقم بعد.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية هي عملية تنقل الأفراد من بلدهم الأصلي إلى بلد آخر بصورة غير شرعية أو بدون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. تعتبر الهجرة غير الشرعية من المشكلات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحالي، حيث يعاني الكثير من الناس في العالم من الفقر والحروب والاضطهاد والاضطرابات السياسية والاقتصادية في بلادهم، مما يدفعهم إلى البحث عن فرص حياة أفضل في بلدان أخرى.

ويتعرض الأفراد الذين يقومون بالهجرة غير الشرعية للعديد من المخاطر، منها الغرق في البحر، والتعرض للاعتداءات والاحتيال على يد مهربي البشر، والاحتجاز في مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى المخاطر الصحية والنفسية.

تسبب الهجرة غير الشرعية في تحديات كبيرة للدول التي يتم فيها وصول المهاجرين غير الشرعيين، إذ يتعين على هذه الدول التعامل مع تدفق كبير من الأشخاص الذين يصلون إليها بطريقة غير شرعية، وتوفير الخدمات الأساسية لهم والتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين والأمن الوطني.

تشتمل استراتيجيات التعامل مع الهجرة غير الشرعية على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأصلية للمهاجرين، وتوفير المزيد من فرص العمل والتعليم للشباب، وزيادة الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين.