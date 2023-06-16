وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد المنشآت الصحية بمركز التل الكبير

أجرى الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية جوله تفقدية ، للمنشآت الصحيه بمركز ومدينه التل الكبير، يرافقه دكتوره ريم مصطفي مساعد وكيل وزارة الصحة للوقوف على انتظام سير العمل وتوافر جميع المستلزمات الطبية وسُبل الرعاية الصحية والادوية اللازمة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

بدأت الجوله بتفقد "مستشفى حميات التل الكبير" يرافقه دكتور احمد موسي مدير المستشفى للوقوف على سير العمل بأقسام المستشفى وتوافر جميع المستلزمات والفلاتر والأدويه ،وقام بمراجعه كشوف المترددين على المستشفى .

ووجه "حطب" بالتنسيق مع شركة المياه ومجلس مدينة التل الكبير بناء على تعليمات السيد محافظ الإسماعيليه لحل مشكلة ضعف ضغط المياه للمستشفى لضمان جوده عمليه الغسيل الكلوي والخدمات بالمستشفى ،كما تفقد غرف الغسيل الكُلوى والتقى مع المرضى المترددين على المستشفى ومرافقيهم للتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، واوصى بعدم التهاون مع شكوى اى مريض مشدداً على تقديم كافة سبل الرعاية اللازمة للمرضى.

وتابع الجوله بزياره "مستشفى التل الكبير المركزى" يرافقه دكتور ايهاب عبد الله مدير المستشفى وتفقد أقسام المستشفى للتأكد من جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين ، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات .

ثم تابع جولته بالمرور على "إداره التل الكبير الصحيه" يرافقه دكتور عبد الرحمن صلاح مدير الإداره للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة الصحية بكفاءة حيث تفقد عيادة الإستقبال وعيادة تنظيم الاسرة ومكتب التطعيمات والصيدلية ومعمل الدم و الطفيليات وإلتقى بالعاملين والمترددين وإطمأن على إنتظام سير العمل بالاداره وتوافر مخزون استراتيجى من الأدويه والمستلزمات.

واختتم الجوله بالاطمئنان على انتظام سير العمل بمركز رعاية الطفل بالتل الكبير ومتابعة أعمال التطوير بوحدة البعالوه الكبرى ووجّه الشركه المنفذه بتسريع وتيرة العمل لتسليم الوحده لهيئه الرعايه الصحيه طبقا للجدول الزمنى المخطط لها.

رافق وكيل وزارة الصحه خلال الجوله فريق اشراف المديرية الدكتوره رضوى جنيد مدير إداره العلاجى ،دكتوره شيرين الهادى مدير إدارة الطب الوقائي،دكتوره نهله تعيلب مدير ادارة الرعايه الأساسيه ، دكتور طارق العنتبلي مدير ادارة التخطيط، المهندسه مروه هلالى والمهندسه نهال الطويل عضوا ادارة التخطيط ،دكتور كيرلس رزق مدير ادارة العلاقات العامه ،مس تريزه رأفت مدير إدارة التمريض ،دكتوره رنا صفوت عضو المكتب الفنى ،عبد الناصر عبد العزيز المدير الادارى .