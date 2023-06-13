ضبط طالب سرب امتحان مادة الإحصاء فى لجنة بأبو تشت بقنا

اقدم طالب ثانوي عام، على تصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الإحصاء، والذى تم أدائه اليوم الثلاثاء، ثانى أيام انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل لجنة امتحانية بقنا.

وتمكنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، من معرفة وتحديد هوية طالب سرب امتحان مادة الإحصاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فى لجنة مدرسة سمهود الإعدادية بنات بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

كما ضبط الطالب والهاتف المستخدم وتحديد لجنة الامتحانات الموجود بداخلها من خلال الكود المدون على ورقة الأسئلة، وجرى فتح تحقيق مع الطالب داخل اللجنة بواسطة المحقق القانونى المنتدب باللجنة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب المتسبب في تسريب الامتحان.

بدورنا تواصلنا هاتفياً مع مدير إدارة ابو تشت التعليمية الدكتور عفت وزيري، والذى رفض الإفصاح عن أى معلومة بخصوص هذا الموضوع بحجة وجود تعليمات.

وكانت حالة من الاستياء انتابت معظم طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، بشعبتيها العلمية والأدبية فى محافظة قنا، فور خروجهم من أداء امتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، فى ثانى أيام انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة ، وذلك بسبب ما وصفوه بصعوبة الأسئلة وكثرتها فى مادة الإحصاء ، فيما اشاد طلاب وطالبات الثانوية بامتحانات مادة الاقتصاد، موضحين انه جاء فى متناول الطالب العادى.

وتحدث عبد الرحمن على طالب ثانوى بالشعبة العلمية بقنا، عن صعوبة امتحان اليوم الخاص بمادة الإحصاء، مضيفاً ان الامتحان كان يحتوى على ٢٥ سؤال اغلبهم أسئلة صعبة وغير مباشرة وتحتاج لوقت إضافى وتركيز عالى لحلها .

وذكر عمر رأفت، ان امتحان الإحصاء جاء فى متناول الطالب المتفوق فقد، معبرا عن غضبة ممن وضع الامتحان، والذى جاء بعيداً عن التوقعات على حد تعبيرة .

فيما عبر حسين سيد طالب ثانوى عام ادبى ، عن ارتياحه من امتحان مادة الاقتصاد مضيفاً ان الاسئلة كانت فى تناول الطالب المتوسط.

يذكر أن نحو 17 الف و 884 طالب و طالبة لهم حق دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023، موزعين على 46 لجنة، يشرف عليها نحو 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة داخل لجان الامتحانات على مستوى 9 إدارات تعليمية بمحافظة قنا.