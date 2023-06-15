محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022/2023 بحضور الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت جداول الامتحانات كالآتي :-

★ أولًا المرحلة الابتدائية

- الصفوف الأول والثاني والثالث " فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023

- الصف الرابع الابتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن " صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

★ ثانيا المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

★ ثالثا المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023

- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023

- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023

★ رابعا "التعليم الفني" من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 23 يوليو 2023

حسب التخصصات

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب