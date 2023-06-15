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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022/2023 بحضور الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت جداول الامتحانات كالآتي :- 

★ أولًا المرحلة الابتدائية 

 

- الصفوف الأول والثاني والثالث " فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023

 

- الصف الرابع الابتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

 

- الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

 

- الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن " صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 

★ ثانيا المرحلة الإعدادية 

- الصف الأول الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 

- الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 

- الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 

★ ثالثا المرحلة الثانوية 

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023

 

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023

 

- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023

 

- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023

 

★ رابعا "التعليم الفني" من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 23 يوليو 2023

حسب التخصصات 

 

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب

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