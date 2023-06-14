ألكاي جوندوجان يماطل في قراره مع برشلونة

مازال نادي برشلونة مهتمًّا بضم النجم الألماني ألكاي جوندوجان لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع ناديه في نهاية الشهر الجاري.



لم يحسم اللاعب الألماني جوندوجان موقفه من الاستمرار مع مانشستر سيتي من عدمه مع اقتراب عقده من النهاية، دون الوصول إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.



عرض برشلونة ضم جوندوجان مجانًا، بعقد يمتد حتى 3 مواسم مقبلة، وتلك المدة التي يرغب اللاعب الألماني في تجديدها مع ناديه الإنجليزي، لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.



ينتظر جوندوجان عرضًا أفضل من ناديه مانشستر سيتي، قبل أن يتخذ قراره النهائي.



يعتبر جوندوجان أحد العناصر الأساسية التي يعتمد على بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي، ويطالبه بالاستمرار ويتمسك ببقائه مع السيتي.



ينتظر نادي برشلونة، قرار جوندوجان سواء بالتجديد مع مانشستر سيتي أو الرحيل بشكل مجاني، من أجل غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن.



لا يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع بديل قبل أن يحسم جوندوجان موقفه حتى لا يفقد فرصة ضم الألماني بشكل مجاني حال رحيله عن مانشستر سيتي.





مانشستر سيتي يدخل سباق صفقة نجم تشيلسي:

تدخل إدارة مانشستر سيتي سباق صفقة نجم تشيلسي التي ترقبه كثير من الأندية الكبيرة حول العالم، لتدعيم صفوفها في خط وسط الفريق.

يرغب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط فريق تشيلسي في فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

ذكر الصحفي فابريزيو رومانو الموثق بشبكة سكاي سبورت، أن إدارة مانشستر سيتي قدَّمتْ عرضًا شفهيًا لجس نبض الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

نشر فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة تفيد رغبة مانشستر سيتي التعاقد مع نجم تشيلسي قائلًا: "فتح مانشستر سيتي محادثات ملموسة للتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش في الصيف، جرت مناقشات إيجابية مع معسكر اللاعب في الأيام القليلة الماضية حول الشروط الشخصية".



أتم حديثه: " تشيلسي منفتح على بيع كوفاسيتش كجزء من ثورة خط الوسط، سوف تستمر المحادثات قريبًا".

يقترب تشيلسي التعاقد مع الفرنسي كريستوف نكونكو لتدعيم خط وسط الفريق الإنجليزي خلال فترة الميركاتو الصيفي.