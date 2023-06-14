حقيقة موافقة مانشستر سيتي على رحيل رياض محرز إلى أهلي جدة

حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مصير نجمه الجزائري رياض محرز والذي يتواجد بقوة ضمن اهتمامات أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ويرغب نادي أهلي جدة السعودي في إتمام صفقة مدوية من الدوري الإنجليزي عن طريق التعاقد مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز.



ويستهدف نادي أهلي جدة التعاقد مع نجوم كبار من كرة قدم الأوروبية بعدما عاد للدوري السعودي للمحترفين.



وبدأ مانشستر سيتي في تحديد موقفه من رحيل عدد من نجومه وعلى رأسهم الثنائي بيرناردو سيفا ورياض محرز.



وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان يضع عينه على البرتغالي بيرناردو سيلفا كما أكدت أن أهلي جدة مستعد لمنح رياض محرز راتب يصل إلى 50 مليون يورو حال موافقته على الرحيل عن مانشستر سيتي للانتقال إلى الدوري السعودي.



مانشستر سيتي يحسم مستقبل رياض محرز



وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فإن مانشستر سيتي حدد موفقه النهائي من رحيل الجناح الجزائري رياض محرز إلى نادي أهلي جدة السعودي.

ووفقا لما ذكرته الصحفية الفرنسية فإن مانشستر سيتي غير مستعد للتخلي عن رياض محرز، ويرفض أي فكرة للتفريط في خدماته.



كما أضافت إلى مانشستر سيتي مستعد للتخلي البرتغالي بيرناردو سيلفا، وحال رحيله سينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



وكان رياض محرز قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.



ويمتد عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي إلى نهاية شهر يونيو من عام 2025.



وخاض رياض محرز إجمالي 236 مباراة مع مانشستر سيتي، وتمكن خلالها من تسجيل 78 هدفًا بينما صنع 59 هدفًا.

ولعب الجناح الدولي الجزائري 47 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023، وسجل خلالها 15 هدفًا بينما صنع 13 آخرين.



وتوج رياض محرز بالعديد من البطولات مع مانشستر سيتي أبرزها الدوري الإنجليزي بواقع 5 مرات ودوري أبطال أوروبا بواقع مرة واحدة.



وتمكن رياض محرز من التتويج بالثلاثية “دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي” مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.



