مانشستر سيتي يوجه صدمة لـ الأهلي السعودي بخصوص محرز

وجه مانشستر سيتي صفعة قوية لصندوق الاستثمار السعودي، والذي استحوذ على الأربعة أندية الكبار "الهلال واتحاد جدة والأهلي والنصري"، بعدما تمسك العملاق الإنجليزي بنجمه رياض محرز.

وكان أهلي جدة قد تقدم بعرض لضم النجم الجزائري رياض محرز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لكن ناديه تمسك به، بعدما طالب المدرب الإسباني بيب جوارديولا بضرورة استمرار اللاعب.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن مانشستر سيتي لم يستمع للعرض المقدم من أهلي جدة بخصوص التعاقد مع رياض محرز خلال الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة بعدما تواصلت مع مصادر خاصة بها داخل المان سيتي بإن اللاعب ليس للبيع خلال الفترة المقبلة، بعد تمسك المدرب الإسباني بضرورة تواجد الجزائري داخل صفوف السيتزين.

وكان محز قد انضم لمانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي في صيف 2018، بعدما حصل على لقب البريميرليج مع الثعالب، حيث دفع السيتي 69 مليون يور.

كما أن اللاعب يرتبط بتعاقد مع مانشستر سيتي سينتهي في 2025 المقبل، ومن المقرر أن يفتح مسؤولي الفريق الإنجليزي باب التجديد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

أرقام محرز مع مانشستر سيتي

لعب رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي 236 لقاء بمختلف البطولات" الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، وكأس السوبر".

حيث أحرز 78 هدفًا، بينما صنع 59، وتلقى 5 بطاقات صفراء.

محرز يتوج بالثلاثية التاريخية مع المان سيتي

نجح رياض محرز في التتويج بالثلاثية التاريخية مع فريقه مانشستر سيتي، حيث حقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب دوري أبطال أوروبا، والتي فاز به الفريق بعدما تغلب على نظيره إنتر ميلان في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وكان المان سيتي قد فاز على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين، فقد تعادل الفريقان في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب "سنتياجو بيرنابيو" بهدف لكل فريق، ليفوز المان سيتي برباعية نظيفة في مباراة الإياب والتي أقيم على ملعب "الاتحاد"، في المباراة التي سيطر عليها الفريق الإنجليزي في جميع أوقاتها.