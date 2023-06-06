2.7 مليار جنيه قيمة فاتورة التطعيمات سنويًا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن التطعيمات تكلف الدولة ما يزيد عن 2.7 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى أن الأطفال بعد الولادة قد تظهر لديهم مشاكل صحية أو تشوهات كما أن هناك أورام الأطفال التي تكلف الدولة مليارات الدولارات كل عام.

الدولة تحتاج كل 40 ساعة في ظل معدل مواليد الأطفال لتكلفة 58 مليون جنيه

وأضاف “عبد الغفار” خلال كلمته بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته القناة “الأولى” اليوم الثلاثاء، أن الدولة تحتاج كل 40 ساعة في ظل معدل مواليد الأطفال الحالي إلى توفير 9 أسرة بالمستشفيات تكلفتها حوالي 58 مليون جنيه، متابعًا: “ومحتاجين طواقم طبية ووحدات رعاية صحية ب 27 مليون جنيه وفصول دراسية بحوالي 87 مليون جنيه بالإضافة الى تطعيمات بحوالي 6.8 مليون جنيه”.

نعمل على استمرار لتطوير المجال الصحي والمنظومة الصحية

وأكد وزير الصحة، أن الدولة تعمل على استمرار لتطوير المجال الصحي والمنظومة الصحية في مصر، والآن يوجد أكثر من 965 مشروع بتكلفة تخطت 91 مليار جنيه، مضيفًا هذا دليل كبير على أن كل محافظة في مصر يوجد بها ما لا يقل عن أربع مشروعات تخص القطاع الطبي سواء مشاريع رفع كفاءة او مدخلات جديدة للقطاع الطبي في مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، صدق على مشروع ضخم خاص بتطوير الرعاية الأساسية ووحداتها على مستوى الجمهورية 5436 وحدة على مستوى الجمهورية من خلال حياة كريمة والمشروعات الأخرى، والتي تقدم فيها كافة الرعاية الصحية لكل أفراد الصحة وجاري الانتهاء منها جميعا عام 2024.