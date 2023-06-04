ريال مدريد يُعلن رحيل كريم بنزيما رسميًا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف النادي الملكي بعد إنتهاء تعاقده بنهاية الموسم، وعدم تجديده.

ونشر نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي، فسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين ووجه له الشكر على السنوات التي قضاها بقميص الميرنجي.

وقال بيان الريال: “يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا”.

ويلعب كريم بنزيما ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وساهم في العديد من النجاحات مع الفريق الملكي وعلى رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، من بينها 3 مرات متتالية.

وكان ريال مدريد اليوم قد أعلن أمس السبت رحيل 3 من لاعبي الفريق وهم هازارد وماريانو واسينسيو، ويذكر أن ريال مدريد دفع ما يقارب الـ160 مليون يورو على إيدين هازارد في صفقة لم يكتب لها النجاح.

ويعد النجم الفرنسي كريم بنزيما أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ريال مدريد حيث خاض للتو موسمه الرابع عشر مع النادي الملكي بإجمالي 647 مباراة بواقع 47226 دقيقة في مختلف المسابقات.

وخاض كريم بنزيما 647 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 353 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد؛ من أصل 795 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 419 هدفًا وصنع 192 لزملائه وتوج بـ 25 لقبًا.

وتميز الفرنسي كريم بنزيما خلال 14 موسمًا مع فريق ريال مدريد بالقدرة على تسجيل وصناعة الأهداف إذ نجح في تسجيل 353 هدفًا وصناعة 165 هدفًا.

ويبدو أن رحلة كريم بنزيما التاريخية مع ريال مدريد أوشكت على الانتهاء بعدما لم يجدد عقده حتى الآن والذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، وفي ظل الأنباء القوية والتقارير الصحفية التي تشير إلى موافقته على عرض المقدم له من فريق اتحاد جدة السعودي.

صفقات ريال مدريد المنتظرة في الميركاتو الصيفي

يضع أنشيلوتي خطة لدعم وتطوير الفريق في الفترة المقبلة وقبل الموسم المقبل، ومن بين أهدافه هو تطوير مستوى اللاعبين الشباب في الفريق للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة بجانب التعاقد مع لاعبين على مستوى عالي لدعم مراكز الهجوم وصانع اللعب ووسط الملعب، بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع.

واحتل لاعبون مثل ماركو أسينسيو وداني سيبايوس ولوكا مودريتش وفران جارسيا وجوسيلو وجود بيلينجهام وأندريه لونين وناتشو فرنانديز والتوقيع المحتمل لهاري كين عناوين الصحف هذا الأسبوع، بينما هناك إجماع في النادي على ضرورة التعاقد مع لاعب آخر لتقوية الهجوم.